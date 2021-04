In trasferta da Milano ad Asti per commettere reati: fermati tre dominicani

Asti – Ieri, durante un controllo in corso Alessandria, la Polizia di Asti ha fermato una Fiat Punto azzurra con a bordo una donna, proprietaria del mezzo, residente a Milano e tre passeggeri di origine Dominicana. Dopo aver dichiarato di provenire da Milano senza alcuna motivazione valida, la polizia ha perquisito il mezzo, individuando nella tasca dei pantaloni di uno dei fermati un taglierino e nella portiera della macchina un cacciavite e tre paia di guanti da lavoro. Dalle ricerche effettuate dalla polizia è emerso che uno degli occupanti risultava gravato da numerosi precedenti per furto, ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La Questura di Asti ha provveduto all’espulsione dell’interessato dal territorio nazionale, accompagnandolo al Centro di permanenza per i rimpatri di Gradisca d’Isonzo, provincia di Gorizia.

Per gli altri due connazionali è stato emesso il foglio di via obbligatorio dal Comune di Asti per il fondato e legittimo sospetto che la loro presenza fosse finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio.