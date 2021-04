Pallacanestro Serie A2: oggi pomeriggio l’esordio alle Final Eight di Coppa Italia del Bertram Derthona, avversario Ferrara

Cervia – Inizierà oggi pomeriggio a Cervia, in Romagna, l’avventura alle Final Eight di Coppa Italia per Bertram Derthona. I Bianconeri sfideranno, alle 18, Top Secret Ferrara, qualificata al quarto posto nell’andata nel Girone Rosso. Guidata in panchina da coach Spiro Leka e con in campo l’ex Junior Casale Tommaso Fantoni, superati i problemi di Covid, affrontati nelle scorse settimane, Ferrara torna a giocare la competizione dopo sette anni. Una squadra certamente desiderosa di dimostrare in campo il proprio valore. In una rosa che conta quasi tutti giocatori italiani, i ferraresi hanno inserito due americani di sicuro rendimento come Kenny Hasbrouck e A.J Pacher.