Pompieri e veterinari salvano capriolo ferito e smarrito in Via Trieste ad Asti

Asti – Sono stati impegnati a lungo i Vigili del Fuoco di Asti, ieri, per mettere in salvo un capriolo che si aggirava all’interno di un cortile condominiale in zona via Trieste ad Asti. L’allarme era stato lanciato nel pomeriggio da alcuni abitanti della zona: si trattava di un esemplare adulto, molto spaventato e che presentava diverse ferite, non gravi. Sul posto sono intervenuti anche i medici veterinari dell’Asl di Asti che, dopo averlo sedato, sono riusciti a recuperarlo in sicurezza. È possibile che si trattasse dello stesso esemplare che era stato segnalato ai carabinieri forestali nei giorni scorsi nella zona del Lungo Tanaro.

Ad Asti non è il primo avvistamento del genere negli ultimi giorni in città. Pochi giorni fa, infatti, un cucciolo di capriolo era riuscito a infilarsi all’interno di una piccola struttura vicino all’acquedotto di Asti, nel parco di Rio Crosio, dalla parte opposta della città. Per cercare di liberarsi aveva preso a cornate la parete, provocandosi ferite e lesioni gravissime. Nonostante i disperati tentativi dei medici veterinari, per il piccolo purtroppo non ci fu nulla da fare.