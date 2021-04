Raccolta differenziata: Gestione Ambiente di Novi risponde a tutte le domande dei cittadini su Facebook e YouTube

Novi Ligure – Per essere più vicino alle domande ed esigenze varie dei cittadini novesi sul nuovo sistema di raccolta differenziata porta a porta, Gestione Ambiente, a partire dal 7 aprile, e per tutti i mercoledì successivi dalle 18 alle 20, sarà a disposizione sulla pagina Facebook aziendale e sul canale YouTube di Gruppo Acos per rispondere in diretta alle domande degli interessati che potranno così chiedere maggiori dettagli e informazioni sulle modalità di raccolta. Dal 6 aprile sarà inoltre possibile scrivere i propri quesiti via WhatsApp al numero 340 3865725, con Gestione Ambiente che risponderà in diretta. Una spinta informativa digitale resa necessaria dal perdurare dell’emergenza sanitaria. Tra le tante richieste arrivate negli ultimi tempi dalla popolazione, le più frequenti riguardano lo smaltimento delle lettiere e delle traverse utilizzate per accudire gli animali domestici. Dal Comune di Novi arriva un consiglio: scegliere una lettiera compostabile. Un vantaggio sia dal punto di vista ambientale che economico.

Sono allo studio soluzioni per la raccolta degli assorbenti femminili, altro tema oggetto di diverse richieste della popolazione.