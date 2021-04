Dopo 25 anni ritrovate due tele del Moncalvo

Valenza – Le avrebbe trovate un pizzaiolo di Valenza mentre riordinava la soffitta di casa. Si tratta di due tele di Guglielmo Caccia, detto il Moncalvo dal titolo l’Annunciazione e la Madonna del Rosario scomparse in circostanze non ancora del tutto chiarite 25 anni fa dalla sacrestia della chiesa di Borgo San Martino. Si tratta di due dipinti di grande valore, alti circa due metri e larghi uno la cui autenticità è stata confermata da Vittorio Sgarbi al quale il pizzaiolo si è rivolto. A fugare ogni dubbio sull’autenticità il parere di Vittorio Sgarbi a cui il pizzaiolo si è rivolto. Proprio sul ritrovamento fortuito da parte del proprietario della casa dove erano nascoste sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale di Torino. Guglielmo Caccia soprannominato Moncalvo perché trascorse la maturità nel comune di Moncalvo dove morì nel 1625, nacque a Montabone il 9 maggio 1568. Allievo di Giovanni Francesco Biancaro, è considerato come il più importante esponente dell’arte della Controriforma in Piemonte, tanto da essere definito il Raffaello del Monferrato.

La foto è tratta da Il Monferrato.it