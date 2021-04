La data di scadenza delle canzoni

Buongiorno e buon sabato,

confesso che ho avuto un brivido quando durante la riunione al giornale dell’altra mattina il capo di Spettacoli e Cultura del Secolo XIX, Andrea Plebe, ha annunciato che domani Francesco De Gregori compirà 70 anni.

Sul nostro giornale abbiamo ricordato la figura e la musica di De Gregori con gli articoli di Renato Tortarolo, Piero Negri e Luca Dondoni. Ma il brivido dipende dal fatto che parlare di De Gregori vuol dire fare un salto indietro e non avevo realizzato quanto ampio potesse essere questo salto. Il pensiero è andato in particolare a Rimmel, forse il disco più famoso dell’artista romano, anno 1975. Per me, allora poco più che bambino, ha rappresentato il primo approccio con la musica d’autore italiana, con quei testi che sanno farti viaggiare con la fantasia e immaginare traiettorie che sono soltanto tue e per questo incredibilmente affascinanti. È la magia della musica.

Certo, da “Buonanotte fiorellino” alla stessa “Rimmel” ovviamente non conoscevo le storie che avevano ispirato le canzoni e quindi non comprendevo appieno il loro significato, così come non immaginavo che “Pablo” fosse dedicata a un lavoratore emigrato in Svizzera e il “signor Hood” fosse Marco Pannella.

Dipendeva dalla mia età, dallo stile di De Gregori che spesso abbozza soltanto le storie o ancora – come ha spiegato lo scrittore Enrico De Regibus, studioso del cantautore – dal fatto che “con De Gregori ognuno si fa il suo film, in base alle propria sensibilità, al proprio vissuto, alla propria fantasia”.

Ma quelle parole e quelle note avevano comunque la forza di prenderti per mano, far viaggiare l’immaginazione e fantasticare di quello che sarebbe potuto accadere. Di farti disegnare un’idea di futuro.

Scoprire ora che l’autore di quella musica è al traguardo dei 70 anni – e il disco dei 46 – colpisce quindi per il contrasto con ricordi che rimandano alla giovinezza. Ma il punto non è tanto la nostalgia per il tempo che passa e l’età che avanza, dimensione che naturalmente esiste. La mia riflessione è più sul significato delle canzoni in relazione allo scorrere degli anni: quei brani che negli Anni Settanta facevano sognare devono provocare la stessa suggestione ancora oggi? O le esperienze che abbiamo vissuto e che ci hanno trasformato in persone naturalmente diverse rispetto a 46 anni fa prevalgono sul ricordo delle emozioni e quindi cambiano anche il valore di qualcosa – in questo caso una canzone – che ci aveva conquistato? Una strofa su cui avevamo costruito chissà quale pensiero e che ora rileggiamo inevitabilmente sotto una luce diversa, perde quindi di importanza? E in conclusione: in che misura la forza di un brano è legato al momento in cui viene scritto?

Credo che non ci siano risposte giuste in assoluto, ognuno ha le proprie e va bene così, perché dipendono dal percorso di vita che è unico per ciascuno di noi. Però non è inutile ragionarci, visto che in fondo la musica che ascoltiamo è la colonna sonora della nostra vita. Allora, forse, la cosa migliore da fare è tornare ad ascoltare quella musica e capire se “Rimmel” versione digitale fa lo stesso effetto di quello in musicassetta.

Buon ascolto, quindi, e Buona Pasqua.

A Francesco De Gregori e a tutti voi.