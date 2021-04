Pallacanestro Final Eight Coppa Italia: Derthona batte Ferrara e in semifinale affronterà Napoli

Cervia (Bertram Derthona 70 – Kleb Basket Ferrara 58) – Buona la prima per Bertram Derthona che a Cervia, quarti di finale della Final Eight di Coppa Italia, ha battuto Kleb Basket Ferrara 70-58. Nella semifinale in programma sabato 3 aprile alle 18 sarà Napoli l’avversario dei Leoni bianconeri.

Dopo un primo quarto difficile, i piemontesi sono cresciuti progressivamente nel resto della gara, indirizzata dalle giocate di Fabi e da una difesa di alto livello.

Primo quarto complesso per la Bertram Derthona, che non riesce a trovare feeling con il canestro e chiude in svantaggio 6-14 al 10’. Nella seconda frazione i bianconeri crescono in difesa, forzando alcune palle perse avversarie e trovano più fluidità in attacco. Il primo tempo è chiuso dal canestro di Mascolo, che vale il primo vantaggio Bertram (26-25). Nel terzo quarto il Derthona dilata il proprio margine grazie alle sequenze di triple di Fabi e D’Ercole: al 30’ Leoni avanti 50-45. Nell’ultimo quarto la Bertram assesta la spallata decisiva alla partita grazie al solito Fabi e alla freddezza in lunetta: finisce 70-58.

Bertram Derthona-Kleb Basket Ferrara 70-58 (6-14, 26-25, 50-45)