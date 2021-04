Dalla Regione Piemonte: nota sulla scomparsa di Paolo Filippi

“Quando vengono a mancare personaggi di grande caratura come Paolo Filippi, è tutta la comunità a provare dolore e smarrimento per la sottrazione dell’uomo ai suoi affetti e per la perdita dell’offerta politica e di valori di cui è stato portatore appassionato nel tempo. Filippi ha mantenuto sempre comportamenti coerenti con i propri orizzonti, mettendosi al servizio come amministratore, con contributi importanti per la nostra provincia e per la città di Alessandria. Alla famiglia e agli amici vanno le mie più sentite condoglianze”.

Così l’assessore alla Cultura, Turismo e Commercio, Vittoria Poggio, a seguito della scomparsa dell’ex Presidente della Provincia di Alessandria, Paolo Filippi.