Grigi: quarta vittoria di fila, battuta al “Mocca” anche la Juventus Under 23

Alessandria (Alessandria 2 – Juventus Under 23 0) – Quarta vittoria di fila per l’Alessandria che al “Moccagatta”, 34° giornata del campionato di Serie C Girone A, si libera anche della Juventus Under 23 battendola 2-0 e continuando, così, la rincorsa al Como capolista che ha battuto fuori casa 1-0 la Carrarese.

Moreno Longo dà fiducia agli stessi uomini della cinquina alla Lucchese, con il 3-4-3 che aumenta la pericolosità, con più uomini in area. Juventus U23 già senza Israel, Dragusin, De Marino, Di Pardo, Fagioli e Correia, oltre a Capellini squalificato, a cui si sono aggiunti Ranocchia e Peeters.

Al 22’ occasione gol per i Grigi: velo di Eusepi e Arrighini sul lancio dalle retrovie, si inserisce Mustacchio, un metro dentro l’area. Conclusione alta.

Al 27’ Celia va giù in area atterrato da Gozzi, l’arbitro ammonisce Celia per simulazione.

Piemontesi in vantaggio al 35’: la sblocca Eusepi. Sponda di testa di Celia e l’attaccante romano ribadisce in rete.

Nella ripresa nessun cambio nella due formazioni e al 5’ l’Alessandria ha l’occasione per il raddoppio: Eusepi lancia Arrighini, che entra in area, ma non riesce a deviare efficacemente alle spalle di Nocchi.

Al 19′ brivido per i Grigi sulla conclusione di Leone, troppo libero di calciare dal limite, palla che sfila di poco sul fondo.

Al 27′ raddoppio dell’Alessandria: assist di Mustacchio, controllo e diagonale nell’angolino più lontano di Eusepi che firma il 2-0.

Al 34′ primi cambi per i Grigi: dentro Corazza e Chiarello, fuori Eusepi e Mustacchio. Longo passa al 3-5-2.

Al 42’ altro cambio per l’Alessandria con Gazzi che rileva Bruccini.

Nel finale palo dei Grigi colpito da Corazza su assist di Arrighini.

Al triplice fischio esultano i ragazzi di mister Longo, tornati al secondo posto in classifica a -3 dal Como.

Alessandria (3-4-3): Pisseri; Prestia, Di Gennaro, Macchioni; Parodi, Casarini, Bruccini (42’st Gazzi), Celia; Mustacchio (34’st Chiarello), Eusepi ( 34’st Corazza), Arrighini. A disp.: Crisanto, Cosenza, Di Quinzio, Crosta, Mora, Giorno, Bellodi, Rubin, Stanco. All.: Longo

Juventus U23 (3-5-2): Nocchi; Delli Carri, Alcibiade, Gozzi; Barbieri, Leone (38’st Troiano), Barrenechea, Rosa (st 28′ Marques); Dabo (13’st Aké), Rafia; Brighenti (st 38′ Compagnon). A disp.: Bucosse, Boloca, Anzolin, Riccio, Raina, Mulazzi, Iling junior. All.: Zauli

Arbitro: Perenzoni di Rovereto

Gol: pt 35′ Eusepi; st 27′ Eusepi

Ammoniti: Celia per simulazione, Di Gennaro, Barbieri, Aké per gioco falloso, l’allenatore Zauli per comportamento non regolamentare

Corner: 5-2

Recuperi: 0+4

Note: serata fredda terreno in discrete condizioni. Si gioca senza pubblico.