Morto d’infarto il dottor Angelo Mancini, alfiere della lotta all’amianto

Novara – È mancato all’età di 68 anni per un infarto Angelo Mancini, 68 anni, medico specializzato in Medicina del Lavoro, per anni dirigente allo Spresal e consulente del magistrato Raffaele Guariniello nel processo Eternit. Operato al cuore dieci anni fa ad Alessandria, è morto ieri all’ospedale di Novara per complicazioni cardiocircolatorie. Era nato a Trino e abitava a Vercelli, ma la sua attività professionale si era svolta soprattutto a Casale Monferrato dove aveva lavorato molto per lo studio delle conseguenze da amianto insieme a Massimo Leporati, ex direttore sanitario dell’Asl, e Giampiero Bertolone, medico dell’Igiene pubblica. I suoi studi furono alla base della messa al bando da parte della giunta comunale e dell’allora sindaco Riccardo Coppo, con un’ordinanza per bloccare la produzione all’Eternit. Erano i suoi i protocolli per le bonifiche e la sua immensa competenza fu di grande aiuto nel famosissimo processo contro l’Eternit con pubblico ministero Raffaele Guariniello.