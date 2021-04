Un’insegnante ed una volontaria della Protezione Civile in coma dopo il vaccino

Genova – S’è vaccinata contro il Covid19 col vaccino Astra Zeneca lunedì 22 marzo e dopo dodici giorni è stata ricoverata in coma al San Martino. Si tratta di T.F. un’insegnante di 32 anni che è finita nel reparto di Rianimazione con sintomi di trombosi ed emorragia cerebrale. La donna ha accusato alcuni sintomi venerdì sera: forte mal di testa e nausea. Ieri verso mezzogiorno le sue condizioni sono peggiorate per cui s’è reso necessario il ricovero d’urgenza. Non è finita perché al San Martino si registra un altro caso di coma per una donna di 44 anni, volontaria della Protezione Civile, anche lei vaccinata in settimana con Astra Zeneca.