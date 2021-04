Anche Alessandria punta ai fondi dell’Unione Europea con una serie di progetti per 1,8 miliardi

Alessandria – Sono trentaquattro i progetti che dovranno essere realizzati in provincia di Alessandria per far ripartire l’economia dopo il Covid per un totale di 1,8 miliardi di euro. È scritto nel Recovery plan varato sabato in Regione per essere trasmesso al Governo. “Giovedì 8 aprile presenteremo al premier Mario Draghi questo documento, che definisce le linee di indirizzo per lo sviluppo del Piemonte nei prossimi 10 anni – ha dichiarato il presidente della Regione, Alberto Cirio, al termine della seduta – siamo orgogliosi di dire che è il contributo del Piemonte, e non della Regione Piemonte, perché dà voce a tutte le esigenze di crescita che ci sono pervenute dal territorio durante l’intenso calendario di incontri che, nelle scorse settimane, ci ha visto andare in tutte le province per ascoltare gli enti locali, le categorie economiche, produttive e sociali, i nostri giovani, che sono i veri proprietari del futuro”.

Il piano, chiamato “Next Generation Piemonte”, nello specifico prevede oltre 600 progetti che riguardano le nuove tecnologie, come l’esigenza di accelerare sulla fibra ottica, l’ambiente con il proposito di avviare nuove bonifiche e le infrastrutture ad esempio la realizzazione del casello di Predosa sull’autostrada A26. Ogni realtà ha potuto esprimere le priorità: 22 progetti riguardano l’assistenza sanitaria, 672 riguardano la rivoluzione verde e la transizione ecologica, 230 racchiudono interventi su digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, 187 si riferiscono alle infrastrutture per la mobilità sostenibile, 107 comprendono l’inclusione e la coesione, 55 fanno riferimento all’istruzione e alla ricerca. Ben 11,9 miliardi andranno a 468 proposte di rigenerazione edilizia, riqualificazione del patrimonio immobiliare pubblico e privato, messa in sicurezza, interventi antisismici. Altri 4,2 miliardi sono attesi per 183 interventi in viabilità, infrastrutture viarie e opere di ingegno come ponti, strade e parcheggi.