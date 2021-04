Calcio Serie D: anticipata a sabato 10 aprile la gara esterna del Casale contro il Sestri Levante

Casale Monferrato – Cambio di orario per il match esterno del Casale Fbc, impegnato in Liguria contro il Sestri Levante nella sfida valida per il campionato di calcio di Serie D Girone A, 28° giornata.

La gara, originariamente prevista per domenica 11 aprile alle 15, è stata anticipata a sabato 10 aprile alla stessa ora. L’anticipo è dovuto all’imminenza di un altro turno infrasettimanale, con il Casale impegnato al “Palli” con il Pont Donnaz, prima di una nuova trasferta in Liguria, ad Imperia.

I Nerostellati dovranno poi recuperare le partite con Città di Varese e Derthona.