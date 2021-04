Cordoglio in città per la scomparsa del conte Ferdinando Cuttica di Revigliasco, padre del sindaco di Alessandria

Alessandria – Stamane è mancato, all’età di 90 anni, il conte Ferdinando Cuttica di Revigliasco, il padre del sindaco di Alessandria professor Gianfranco Cuttica di Revigliasco (nella foto). Residente a Cassine, Ferdinando Cuttica di Revigliasco era nato il 21 aprile del 1930 e avrebbe, dunque, compiuto 91 anni fra pochi giorni.

“La Lega esprime il proprio cordoglio al Sindaco di Alessandria, Prof. Gianfranco Cuttica di Revigliasco, e alla sua famiglia per la scomparsa del papà, Ferdinando Cuttica di Revigliasco – ha scritto in una nota la Lega – parlamentari, assessori e consiglieri regionali, assessori e consiglieri del comune di Alessandria, amministratori locali e tutti i militanti della Lega sono vicini al sindaco Cuttica in questo momento di grande dolore, e si stringono a lui in un fraterno abbraccio.”

Il santo rosario si terrà mercoledì 7 aprile alle 20:30 mentre la santa messa funebre è prevista giovedì 8 aprile alle 15:30. Entrambe le funzioni si volgeranno nella Chiesa di Santa Caterina a Cassine.