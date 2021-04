Filippi ricordato anche a Trino Vercellese dove era stato direttore della Casa di Riposo

Trino Vercellese – La scomparsa domenica mattina di Paolo Filippi, 58 anni, ha destato vasto cordoglio in tutta la provincia di Alessandria e nel Vercellese dove l’ex presidente della Provincia, già segretario cittadino del Pd a Casale e prima esponente della Margherita, era direttore della Rsa Sant’Antonio Abate di Trino. Tra i primi ad esprimere vicinanza alla famiglia, a poche ore dal decesso avvenuto per un malore, il sindaco di Trino Daniele Pane: “Il sindaco e la giunta partecipano con cordoglio al lutto della famiglia – ha scritto l’amministrazione trinese su Facebook – grazie alla sua grande esperienza, Filippi ha gestito la nostra Rsa in un periodo difficilissimo come quello che stiamo vivendo, con capacità e dedizione unica. Il nostro direttore ha messo al primo posto la salute e l’incolumità degli ospiti e dei lavoratori, districandosi nella difficile situazione economica”.

La notizia della morte di Filippi è caduta come un fulmine a ciel sereno sulla Casa di Riposo di corso Italia 7. Il Cda della struttura si è unito al cordoglio per la scomparsa di Filippi, da qualche anno direttore amministrativo dell’ente. “Siamo rimasti sconcertati nell’apprendere una notizia così triste – ha dichiarato il presidente della Rsa trinese Maurizio Chiocchetti – piangiamo un amministratore capace ed esperto, che ha fronteggiato con indubbia competenza le difficoltà che la nostra azienda ha affrontato per la pandemia”.

Oggi dalle 10 alle 13 ci sarà l’ultima camera ardente nella sede della Provincia di Alessandria, a Palazzo Ghilini. Alle 15,30 nella basilica del Sacro Cuore di Gesù di Casale saranno celebrate le esequie.