Pallacanestro Serie A2: nella corsa alla zona playoff mercoledì JB Monferrato riceve Reale Mutua Torino

Casale Monferrato – Sarà ancora derby per la JB Monferrato che domani al PalaFerraris, palla a due alle 18, sfiderà Reale Mutua Torino nel match valido per il recupero della 24° giornata del campionato di Serie A2 Girone Verde di pallacanestro. Obbligatorio vincere se i Rossoblù vorranno ancora sperare nei playoff.

La squadra torinese allenata da coach Demis Cavina arriva a Casale da seconda in classifica con un record di 16 partite vinte e 6 perse, mentre in Coppa Italia è stata sconfitta ai quarti di finale dalla Givova Scafati. Miglior realizzatore della squadra gialloblu è Ousmane Diop, che viaggia a 17.6 punti e 8.0 rimbalzi di media a partita. Tra gli italiani, occhi puntati sul capitano della Reale Mutua, Mirza Alibegovic, che in campionato viaggia a 12.8 punti di media, con il 35% da tre punti e sull’ex Junior Casale Kruize Pinkins.

“Incontriamo di nuovo Torino dopo appena quindici giorni dalla gara di andata – ha affermato il coach della JB Monferrato Andrea Valentini – dovremo cercare di fare nuovamente una partita attenta in difesa per cercare di limitare il più possibile il gioco corale di Torino: dovremo metterci tanta intensità e tanta fisicità. In attacco, invece, dovremo essere di nuovo bravi a sfruttare le occasioni che ci concederà Torino quando avrà dei cali difensivi. Loro lasciano pochi spazi, noi dovremo essere molto bravi ad approfittarne”.