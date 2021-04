Basaluzzo e Pozzolo Formigaro puntano sul bio per dare una spinta all’economia

Basaluzzo – Puntano sul bio Basaluzzo e Casal Cermelli per cercare di far ripartire l’economia. Il primo punta sui negozi e aderisce al Distretto intercomunale del commercio “I borghi dei Campionissimi”, capofila il Comune di Pozzolo Formigaro. Il secondo, invece, valorizza la tradizione agricola aderendo all’Associazione “Città del Bio”. Il Comune promuoverà ulteriori forme di produzione e consumo di alimenti da agricoltura basata su metodi naturali, per la tutela della salute, sensibilizzando sul consumo consapevole dei prodotti buoni, puliti e sani, a tutela dell’ambiente e della biodiversità. Una scelta che parte da lontano, quella del paese della barbabietola rossa, del cavolo Deco, della torta di mandorle e della cerca dell’oro sul torrente Orba e del museo dell’oro con le attrezzature d’epoca. La crisi ha accelerato i tempi.

Come spiegato dal sindaco Paolo Mai e dal vice Vitale Mauric: “La crisi sanitaria ed economica rafforza l’esigenza di riscoprire il consumo di alimenti di qualità a chilometro zero”. Il Comune dovrà favorire lo scambio di conoscenze fra paesi e in quest’area avrà l’onere di trovare soluzioni di convivenza fra l’agricoltura tradizionale e gli impianti a biomasse. L’agricoltura non si è fermata ma i negozi stanno soffrendo. La Regione promuove i distretti del commercio quali ambiti territoriali nei quali gli enti pubblici, i cittadini, le imprese e le associazioni si alleano per fare del commercio un fattore di innovazione, integrazione e valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio per accrescere l’attrattività, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività delle imprese commerciali.

Anche a Basaluzzo, piccolo Comune a vocazione turistica e commerciale, le aperture a singhiozzo generano sofferenza fra negozianti e ambulanti. Pure il popolare mercato della domenica mattina è ridotto al settore alimentare.

“Il valore aggiunto di questo progetto, partito dai Comuni novesi – commenta il sindaco Gianfranco Ludovici – è l’opportunità di ricordare il corridore di Basaluzzo, gregario di Fausto Coppi, Antonio Bavastro nel centenario”.

Gli altri partner saranno i Comuni di Cassano Spinola, Castellania Coppi, Carezzano, Sant’Agata Fossili, Paderna, Sardigliano, Villalvernia, che si ispirano a Fausto Coppi e Costante Girardengo per valorizzare le unicità del commercio accostandole alla tradizione sportiva.