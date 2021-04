Calcio Serie C: playoff dal 9 maggio ma non si escludono slittamenti

Alessandria – Sono ripresi ieri gli allenamenti in casa Alessandria Calcio in vista del prossimo impegno, la sfida esterna alla Pro Sesto, in programma domenica e quart’ultima giornata del campionato di Serie C Girone A. Nel gruppo allenato da mister Longo è tornato anche il lungodegente Frediani. Oggi alla Michelin di Spinetta Marengo prevista una doppia seduta.

Il torneo sta volgendo, ormai, alle battute finali con i Grigi al secondo posto tre punti dietro alla capolista Como che però deve ancora recuperare il match con l’Olbia mentre lo scontro diretto tra Grigi e lariani si terrà il 25 aprile al “Sinigaglia” di Como.

Oggi, intanto, si terranno altri due recuperi, Juventus Under 23 – Pistoiese e Olbia – Carrarese.

Intanto dalla Lega Calcio è stata comunicata la data di inizio dei playoff: la fase degli spareggi promozione inizierà il 9 maggio, una settimana dopo la fine del campionato di Serie C.

I recuperi, in tutti e tre i gironi, dovrebbero terminare il 21 aprile ma si dovessero verificare altri casi Covid, e quindi altri rinvii, in Lega pare sia tutto pronto per eventuali cambi in corsa con eventuali slittamenti e conclusione entro il 16 giugno dei playoff. Secondo le ultime voci di corridoio sarebbe stata già elaborata una ipotesi nel caso in cui la situazione dovesse peggiorare e non permettere di rispettare la tempistica, che sarebbe sottoposta all’approvazione dei club. Un programma in divenire, insomma, legato all’evoluzione della pandemia.