Ci scrive Lava&Cuce: l’indagine dei carabinieri non ci riguarda

di Andrea Guenna – Ci ha scritto la ditta Lava & Cuce Srl che ha affittato a M.B., un calabrese di 41 vanni residente a Novi Ligure nonché indagato per riciclaggio, ben tre lavanderie col suo marchio nei supermercati Panorama di Alessandria, Bennet di Novi Ligure e Iper di Serravalle Scrivia, oggetto di indagine da parte dei carabinieri della Stazione di Serravalle Scrivia e sviluppate dagli uomini della Benemerita del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo di Alessandria che hanno evidenziato la gestione illecita dei tre esercizi con marchio “Lava&Cuce” formalmente riconducibili ad imprese individuali intestate fittiziamente ai familiari di M.B., anche al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sul reddito. Questi sono i fatti e noi, che i fatti li rendiamo noti, abbiamo scritto l’articolo di cui il link: https://www.alessandriaoggi.info/sito/2021/04/05/banda-criminale-calabrese-a-conduzione-familiare-specializzata-in-riciclaggio-e-titolare-di-molte-lavanderie-lava-e-cuce-sgominata-dai-carabinieri/.

Ma siccome la parola dovrà passare ai giudici e noi siamo solo giornalisti, per ora pubblichiamo la smentita di quelli di Lava&Cuce Srl, anche se vogliamo dare loro un consiglio: prima di affittare, non una, ma ben tre lavanderie alla stessa persona, informatevi bene chi sia. Funziona così tra le persone perbene.