Atletica: per Valeria Straneo domenica sarà l’ultima occasione per volare alle Olimpiadi di Tokyo

Alessandria – Domenica 11 aprile si correrà a Siena la prima edizione della Tuscany Camp Marathon – “European Olympic Marathon Qualification Race – Xiamen Marathon & Tuscany Camp Global Elite Race”. L’aeroporto, Siena Ampugnano, è lo stesso che ha ospitato l’anteprima della mezza maratona il 28 febbraio.

In chiave azzurra diversi gli atleti alla ricerca del tempo di qualificazione per le Olimpiadi di Tokyo. Nella prova femminile ci proverà l’alessandrina Valeria Straneo, portacolori della Laguna Running, argento mondiale di Mosca 2013. Dopo la rinuncia forzata alla maratona di Belp, rinviata per maltempo, la piemontese sferrerà un nuovo attacco allo standard olimpico di 2 29′ 30″.

In gara anche altre due piemontesi: Fatna Maraoui, dell’Esercito, che vanta un personale di 2 30′ 50″ realizzato nel 2015 a Valencia, e Sara Brogiato, dell’Aeronautica, che, sempre a Valencia nel 2019, corse in 2 36′ 57″.