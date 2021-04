L’Italia è diventata uno Stato Borbonico?

di Andrea Guenna – Se le misure per contrastare il Covid19 fossero state efficaci non saremmo la prima nazione al mondo per morti in rapporto agli abitanti. Ma Speranza insiste e va avanti imperterrito con misure inutili e liberticide. Dopo che illustri ricercatori (il termine scienziato è una cosa seria, da attribuire a chi ha fatto una scoperta scientifica) hanno detto e ripetuto che il modo migliore per guarire dal Covid19 è curarsi a casa all’insorgere dei primi sintomi, invece di potenziare la medicina di base intasiamo gli ospedali che, e bisogna dirla tutta, incassano un sacco di soldi per cui il Maligno giura, ma io non ci credo, che ci sia il business del Covid con annessi econnessi. Nel senso che le Asl se dichiarano molti malati di Covid intascano circa 2.000 euro al giorno per malato, per cui si rischia di dichiarare affetto dalla malattia anche chi ha un cancro o un’epatite. Mi si dice che anche qualcuno che è stato vittima di un incidente è stato dichiarato morto per Covid. Non so se sia vero, non ho verificato, ma è verosimile.