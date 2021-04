Riparato a tempo di record il Canale Cavour: salvi tre quarti del riso Made in Italy

Vercelli – Dopo cinque mesi di lavori ininterrotti, con turni anche di notte, un cantiere complesso e grande dispiegamento di mezzi e personale, è stato riparato il Canale Cavour sul torrente Cervo, tra Formigliana e Balocco ed ora potrà garantire l’approvvigionamento di acqua per circa centomila ettari di risaie tra le province di Vercelli, Novara e la Lomellina, alle prese in questi giorni con l’avvio della nuova stagione di coltivazione del riso.

Insomma, una bella boccata di ossigeno per centinaia di aziende delle tre province risicole e questo grazie al grande impegno della coutenza Est e Ovest Sesia, che da ottobre a marzo è riuscita a riparare il manufatto che passa sopra al Cervo e a garantire in questo modo l’irrigazione delle risaie nei prossimi mesi.

Lo scorso ottobre la piena del Sesia che aveva provocato un serio danno al Canale Cavour, infrastruttura di metà Ottocento lunga 83 chilometri, che preleva le acque dal Po a Chivasso e termina sfociando nel Ticino a Galliate, aveva messo a rischio l’irrigazione per il nuovo anno. Il Cavour è, infatti, importante non solo dal punto di vista architettonico, ingegneristico e storico ma è la più grande arteria del sistema irriguo della piana risicola. La furia dell’acqua aveva danneggiato una colonna del pontecanale, struttura in mattone sopraelevata che permette al corso d’acqua artificiale di proseguire il percorso e superare il torrente.

Da quel momento è iniziato un conto alla rovescia con scadenza marzo 2021, un periodo chiave per l’avvio della campagna risicola: Est e Ovest Sesia hanno avviato un complesso cantiere per riparare i danni al pontecanale. Il costo stimato è di 7 milioni di euro, cui si aggiungono 2 milioni di opere alla rete minore che Ovest Sesia ha anticipato. La furia di acqua, sabbia, alberi e detriti si era abbattuta su 4 delle 7 campate, danneggiando una pila e creando gravi fratture nei mattoni. In 5 mesi è stata montata una struttura metallica di rinforzo per aiutare la parte in muratura, e sono state posate delle centine a sostegno degli archi danneggiati.

Nei giorni scorsi il canale è stato collaudato col passaggio delle prime acque; seguiranno le verifiche con un aumento graduale della portata, per arrivare alla piena funzionalità entro fine aprile.