Ubriaco e senza mascherina girava in stazione disturbando i passanti: multato

Alessandria – Nell’ambito di una serie di controlli straordinari effettuati dalla Polizia Ferroviaria in Piemonte e Valle d’Aosta da venerdì 2 a martedì 6 aprile, ad Alessandria è stato multato un quarantasettenne bulgaro. L’uomo girava in stazione in evidente stato di ubriachezza, disturbando i viaggiatori presenti. Dopo essere stato accompagnato in Ufficio per proseguire il controllo, l’uomo è stato multato sia per ubriachezza molesta che per la violazione delle norme anticontagio da Covid-19 poiché non indossava la mascherina e si trovava al di fuori del Comune di residenza senza giustificato motivo.