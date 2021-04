Circolava con patente e carta d’identità falsi: nei guai camionista moldavo fermato tra Felizzano e Quattordio

Alessandria – Ha esibito una patente e dei documenti d’identità falsi e per questo è finito nei guai. A scoprirlo, sull’Autostrada A21 vicino alla tratta tra Felizzano e Quattordio, è stata la Polizia Stradale di Alessandria e ad essere fermato è stato un camionista di nazionalità rumena che guidava un autocarro italiano. Gli agenti hanno subito notato la non conformità dei documenti consegnati che erano mancanti di filigrane e altri sistemi di sicurezza.

La Polizia ha subito attivato il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia del Ministero dell’Interno che, attraverso l’omologo Ufficio rumeno, è riuscita ad accertare che l’autista in realtà era moldavo e che la documentazione esibita era falsa. I documenti sono stati sequestrati e trasmessi al Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica della Questura di Alessandria per le verifiche del caso. L’autotrasportatore è stato arrestato per possesso di documenti falsi con l’intento di voler aggirare le norme previste dal Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione sul soggiorno degli stranieri, dichiarandosi cittadino rumeno, quindi comunitario.