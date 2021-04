Da Sonia Hason Consultant: nota stampa curatori fallimento Gruppo Cerutti

I Curatori dei Fallimenti Officine Meccaniche Giovanni Cerutti S.p.a. e Cerutti Packaging Equipment S.p.a., avv. Salvatore Sanzo e dott. Ignazio Arcuri, comunicano che, debitamente autorizzati dai Giudici delegati delle due procedure con provvedimento in data odierna, chiederanno (con efficacia retroattiva) l’accesso ai trattamenti di CIGO-COVID previsti dalla Legge 178/2020 per tutti i 134 lavoratori in forza al Fallimento Officine Meccaniche Giovanni Cerutti S.p.a. per il periodo compreso tra il 19 ed il 31 marzo 2021, nonché, in conformità a quanto previsto dal D.L. 41/2021, l’accesso alla c.d. CIGO-COVID per il periodo 1° aprile – 2 maggio 2021 per tutti i lavoratori che risultano attualmente in forza ai due Fallimenti, ossia complessivamente per numero 195 lavoratori occupati presso Officine Meccaniche Giovanni Cerutti S.p.a. e numero 53 lavoratori occupati presso Cerutti Packaging Equipment S.p.a.; per questi ultimi il periodo di cassa decorrerà dalla data del 2 aprile 2021 (in cui ha avuto effetto la risoluzione del contratto di affitto di azienda a Gruppo Cerutti S.r.l.).

Continua dunque lo sforzo degli Organi delle due procedure per assicurare ai dipendenti di questa importante realtà aziendale gli ammortizzatori sociali, per affrontare la attuale fase, in attesa della definizione del tentativo di vendita a terzi dell’azienda.