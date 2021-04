Pallacanestro femminile Serie A2: Autosped Castelnuovo Scrivia ancora al palo a causa del Covid

Castelnuovo Scrivia – Ancora una pausa forzata per l’Autosped, ferma dal match casalingo contro San Martino dello scorso 20 marzo. Le numerose positività al Covid di alcune atlete, infatti, hanno costretto allo stop la formazione di coach Zara. Purtroppo i tamponi di controllo effettuati in settimana hanno confermato ancora la presenza del virus allungando così decisamente i tempi di recupero delle giocatrici che, una volta negativizzate, dovranno comunque ripetere le visite di idoneità agonistica prima di poter tornare a calcare il parquet. Situazione quindi assai complicata per le castelnovesi che da qui a fine aprile dovrebbero disputare le cinque gare che ancora mancano per chiudere la stagione regolare. Un piccolo aiuto è arrivato dalla Federazione Italiana Pallacanestro che deciso di posticipare la partenza dei playoff e dei playout al 12 maggio (originariamente erano previsti per il fine settimana dell’1 e 2 maggio). L’Autosped, in ogni caso, dovrà riuscire a trovare gli spazi per ricalendarizzare tutti gli impegni.