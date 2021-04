Pallavolo: in B2 femminile male l’Arredo Frigo Valnegri Acqui Terme che perde in casa contro Quarrata

Acqui Terme – Si è concluso ieri con una sconfitta il secondo dei sette recuperi, in serie B1 di pallavolo femminile, dell’Arredo Frigo Valnegri Acqui Terme. Blu Volley Quarrata ha, infatti, espugnato il Mombarone per 2-3. Troppo discontinue le termali che hanno viaggiato a corrente alternata: un set al top, un altro da dimenticare e alla fine la sconfitta al tie-break. Le toscane guidate dall’ex campione del mondo Marco Bracci partono bene, acquisendo un vantaggio che le porta al comodo 25-17 del set iniziale. Seconda frazione con un’altra Acqui in campo (25-14) così come anche il terzo parziale (25-19). Poi le termali spariscono e Quarrata impatta con un 25-19. Nel set corto Acqui non scende in campo, parziale di 1-7, un time-out di Marenco sveglia le locali che provano ad accorciare ma il distacco non è più colmabile e Quarrata fa suo il match.

Neppure il tempo di tirare il fiato che l’Arredo Frigo dovrà già programmare la prossima gara: domenica pomeriggio alle cinque le termali, a Genova Pegli, sfideranno l’Olympia. Originariamente le ragazze allenate da coach Marenco avrebbero dovuto sfidare le toscane di Capannori ma alcuni casi Covid all’interno della squadra toscana hanno portato al rinvio.

In Serie B maschile domani alle 21, in casa, finisce la sua stagione la Novi Pallavolo che ospita il San Giovanni Spezia nell’ultimo match che i novesi dovevano recuperare. In campo, alle 20:45, anche la Negrini Acqui che, in ottica playoff, sfiderà il fanalino di coda Sant’Anna Torino. La truppa di Astori ha quattro match da recuperare.

In B2 femminile ferma l’Euromac Mix Casale che recupererà il 17 e il 24 aprile le sfide col Pavia.

In serie C regionale femminile, dopo lo stop per due turni dei campionati, i tornei riprendono ma i derby Valenza-Alessandria e Ovada-Occimiano sono stati spostati a data da destinarsi.

In campo maschile, infine, domani sera alle nove Plastipol Ovada ospita, al “Geirino”, Multimed Vercelli in una sfida fra compagini appaiate in classifica.