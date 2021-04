Calcio Serie D: Hsl Derthona vince al “Coppi” contro l’Arconatese, male il Casale fuori casa contro il Sestri Levante

Alessandria – Gioie e dolori per le compagini calcistiche alessandrine impegnate nel campionato di Serie D Girone A, nona giornata di ritorno. Bene l’Hsl Derthona che, in casa contro l’Arconatese, ha prevalso per 3-0. Leoncelli a segno nel primo con Varela, abile a spizzare di testa in rete un angolo battuto da Cardore, e Spoto su calcio di rigore, assegnato per atterramento proprio del numero 10 in area avversaria. Nella ripresa è ancora Spoto a siglare il terzo gol, al 6’, su bella azione innescata a centrocampo da Varela. Con questa vittoria l’Hsl Derthona, nelle cui file sono arrivati nei giorni scorsi due nuovi giocatori, l’attaccante Giacomo Paini dalla Novese e il difensore Matteo Brumat dal Rieti, sale a 32 punti, fuori dalla zona “calda” della classifica che ha invece risucchiato il Casale che, fuori casa contro il Sestri Levante, ha perso per 3-1. Passati in vantaggio con Bettoni, al 3’ del primo tempo, i Nerostellati hanno poi subito la rimonta dei Rossoblù liguri, andati a segno con Marianelli e Marquez, 17’ e 25’ del primo tempo, e Marianelli, 13’ della ripresa. I monferrini restano, così, fermi a 30 punti, in zona playout assieme a Saluzzo, Città di Varese e Borgosesia.