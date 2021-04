Controllo del territorio: un fermo e un arresto

Tortona – Nell’ambito dei controlli del territorio, i Carabinieri della Compagnia di Tortona hanno sottoposto a fermo di P.G. una rumena di 22 anni responsabile di un furto aggravato nel negozio OVS del centro commerciale Oasi di Tortona. Bloccata dalle guardie giurate, la donna tentava di fuggire abbandonando la refurtiva del valore di 500 euro, ma era bloccata dai Carabinieri che erano subito intervenuti. La refurtiva era restituita all’avente diritto, mentre la borsa schermata utilizzata per il tentato furto era sottoposta a sequestro. Inoltre gli uomini della Benemerita hanno tratto in arresto un croato di 53 anni responsabile di violenza, minacce, lesioni a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato. L’uomo, fermato dai militari per un controllo, in evidente stato di ebbrezza alcolica dava in escandescenze aggredendo i Carabinieri e danneggiando l’autovettura di servizio. L’arrestato è stato condotto presso il proprio domicilio in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria.