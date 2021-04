da Articolo Uno Alessandria: il progetto Smart City è estremamente pericoloso per il futuro di Amag

“Le scelte su Amag non possono essere il risultato dei litigi e delle guerre interne al centrodestra: la Giunta ricordi che Amag rappresenta un valore aggiunto per Alessandria e per i suoi cittadini. Nei prossimi anni la nostra azienda dovrà fare scelte che condizionano pesantemente il suo futuro: se saranno sconsiderate a pagare i danni saranno solo gli alessandrini”, è il commento di Beppe Carniglia, coordinatore alessandrino di Articolo Uno, a margine dell’iniziativa pubblica “Amag, quale futuro?” di venerdì scorso in diretta su YouTube. “Questa Giunta – ha concluso Carniglia – ha perso un sacco di tempo e ora, in tutta fretta e senza discussione, pensa di poter cancellare quattro anni di apatia con decisioni che riteniamo siano affrettate e pericolose. La cessione di Amag, o eventuali operazioni in project financing che potranno creare problemi economici per l’azienda degli alessandrini, sono decisioni che non possono essere prese da una Giunta che fra poco meno di un anno potrebbe non essere più alla guida di questa città”.