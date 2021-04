Da Torino Tricolore: Torino, 10 aprile – presidio oggi pomeriggio, all’angolo tra via Martorelli e via Bairo, contro lo spaccio

“Mentre Torino continua a restare in zona rossa – ha detto Matteo Rossino, portavoce di Torino Tricolore – in questo preciso angolo, si assembrano ogni giorno decine di spacciatori che, durante il lockdown, non hanno minimamente rallentato la propria attività. I negozianti qui sono costretti a stare con le serrande abbassate, mentre i pusher continuano indisturbati nella completa indifferenza delle istituzioni. Siamo stati contattati da svariati residenti e commercianti, scocciati e rassegnati dalla costante presenza degli spacciatori, già dal primo pomeriggio. In questa fascia oraria tra l’altro i bambini escono dalla scuola elementare di corso Vercelli e sono costretti a fare lo slalom tra pusher e drogati. Oggi invece – ha concluso Rossino – grazie a noi, anche loro non lavoreranno, vediamo se questo servirà a smuovere le acque, se no torneremo”.