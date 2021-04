Pallacanestro Serie A2: Bertram Derthona domenica ospite di Apu Old Wild West Udine

Tortona – Impegno fuori casa, domenica alle 18, per Bertram Derthona. I Leoni tortonesi saranno, infatti, ospiti di Apu Old Wild West Udine nel match valido per il recupero dell’undicesima giornata del campionato di Serie A2, Girone Verde, di pallacanestro. In casa tortonese militano gli ex friulani Agustin Fabi e Giulio Gazzotti. Sul fronte dei padroni di casa è vicino al rientro Andrea Amato. Out Federico Mussini.

“Le due partite di Coppa Italia sono state buone, combattute e molto equilibrate – ha sottolineato il coach dei tortonesi Marco Ramondino – allo stesso tempo credo che non sia facile contestualizzare le prestazioni in gare ad eliminazione diretta nel flusso degli incontri di campionato. Ora ci attende Udine, una formazione che ha ristrutturato le sue gerarchie dopo l’infortunio di Mussini e che ha una identità difensiva marcata con tanti giocatori di impatto in quella metà campo. Offensivamente gli equilibri sono differenti poiché Giuri ha un ruolo molto più centrale e importante: essendo un giocatore esperto e di talento, questo aspetto rende Udine ancora più pericolosa”.