Pugilato: pari tecnico per Luciano Randazzo, il titolo resta ad Arblin Kaba

Mantova – Nessuna conquista del titolo dei superleggeri per Luciano Randazzo. Per riconquistare la cintura tricolore il pugile della Boxe Valenza dovrà, infatti, aspettare ancora. Il match contro il campione in carica Arblin Kaba, in programma a Mantova, è stato infatti interrotto all’inizio del quarto round ed è stato decretato il pari tecnico. Nel round precedente, infatti, Randazzo è stato colpito in modo fortuito da una testata sull’arcata sopraccigliare e ha cominciato a sanguinare vistosamente. Impossibile continuare un match che, nei primi tre round aveva visto il pugile alessandrino dominare letteralmente l’avversario.

L’allievo del maestro Adriano Gadoni era, infatti, partito benissimo con ganci letali contro i quali Kaba ancora non aveva trovato le contromisure.