Tamburello: domani al via dopo un anno senza gare il campionato di Serie A, per la provincia di Alessandria ci sarà il Cremolino

Cremolino – Inizia domani il campionato 2021 di tamburello serie A. Undici le squadre al via e il Cremolino sarà l’unica squadra piemontese a parteciparvi. La squadra ovadese se la vedrà con agguerrite concorrenti mantovane, Castellaro, Solferino, Ceresara, Castiglione e Guidizzolo, veronesi, Cavaion e Sommacampagna, trentine, Sabbionara e Tuenno e una bergamasca, l’Arcene.

Alle 15:30 il Cremolino debutterà sul proprio campo proprio contro una delle pretendenti al titolo, la mantovana Solferino. L’altra formazione considerata favorita per la corsa allo scudetto tricolore è il Castellaro.

Il Cremolino schiererà Daniele Ferrero e Francesco Tanino a fondo campo, Ivan Briola mezzo volo, Nicolas Accomasso e Saverio Bottero terzini. Riserve Fabrizio Campanella e il figlio d’arte Marco Marostica.

Bottero sarà un terzino jolly nel corso del campionato e potrà occupare anche altri ruoli, considerata la sua esperienza e la caratura ampiamente dimostrata negli anni come giocatore.