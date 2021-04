Altro che riscaldamento climatico: neve da 1.200 metri, nuvole fino a martedì

Torino – Alla faccia dei sapientoni che sparano idiozie a raffica sul clima che, secondo loro dovrebbe riscaldarsi e invece, malgrado loro, si raffredda. Infatti la Pasqua è passata ma continua a nevicare sulle montagne piemontesi, a partire da 1.200 metri di quota, da 1.000 nel Cuneese. Piogge in pianura e sulle zone collinari. Possibili ancora temporali di forte intensità nell’Alessandrino in sconfinamento dalla Liguria. Le previsioni per domani sono di cielo nuvoloso o molto nuvoloso alla mattina, con parziali schiarite nel pomeriggio. Quota neve a 1.400, nel Cuneese a 1.100. Martedì torna l’alta pressione con cielo soleggiato e venti sulle zone appenniniche sulla parte orientale della regione.

Per la precisione, ricordiamo a chi di dovere che la temperatura della terra dal 2000 al 2014 è diminuita di 2/10 di grado.

Parola di Rubbia (guardare video sotto) per cui la Green Economy e tutto il resto sono una bufala per inventarsi un mercato che non c’era e per venderci come al solito roba del tutto inutile. A cominciare dalle auto elettriche, costosissime ed energivore da morire le cui batterie non potranno essere smaltite tanto facilmente. Altro che energia nucleare: sicura, economica, potente.

Meditate gente, meditate.