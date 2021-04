Calcio Eccellenza: l’Acqui all’ “Ottolenghi” non va oltre il risultato a occhiali contro l’Olmo

Acqui Terme (Acqui 0 – Olmo 0) – Match senza reti per l’Acqui che, nel giorno della ripartenza del campionato di Eccellenza, non va oltre lo 0-0 casalingo contro l’Olmo.

Parte meglio l’Acqui che con Massaro prima e Campazzo poi costruisce due buone azioni.

Intorno alla mezz’ora si vede anche l’Olmo: due conclusioni di Dalmasso costringono prima Cipollina alla parata a terra in due tempi, poi a un volo plastico per controllare la palla che passa abbondantemente sopra la traversa. L’Acqui reagisce poi con Innocenti che trova Bollino solo davanti a Campana ma la sua conclusione non inquadra la porta e il risultato non si sblocca.

I Bianchi continuano a premere e con Campazzo per Innocenti, sulla sinistra, costruiscono una buona azione che però non impensierisce Campana.

La ripresa si apre con un tiro da fuori di Baldizzone e una fuga sulla destra di Dalmasso che Camussi chiude in angolo. Nell’ultima mezz’ora di gara mister Merlo decide di giocarsi la carta Guazzo per Campazzo e la punta si mette in mostra pochi minuti dopo con un tiro violento da fuori area che rimbalza di pochissimo a lato del palo opposto. L’Acqui continua a premere e costruisce una buona azione con uno sfondamento di Nani sulla destra che appoggia a rimorchio per Bollino il cui tiro sorvola la traversa.

Nel finale è Manno a cambiare fascia trovando la sponda di Aresca per Coletti che cerca la soluzione di potenza ma non riesce a inquadrare la porta. Finisce 0-0.

Acqui (4-2-3-1): Cipollina; Nani, Gilardi, Camussi, Morabito; Baldizzone (23′ st Rondinelli), Genocchio; Bollino (30′ st Aresca), Campazzo (14′ st Guazzo), Innocenti (23′ st Coletti); Massaro (38′ st Manno). A disp. Rovera, Cela, Verdese, Caucino. All. Merlo

Olmo (4-4-1-1): Campana; Chionetti, Bernardi, Biasotti (14′ st Nasta), Costa; M. Magnaldi, Eliotropio (8’st Audisio), D. Magnaldi, Armando (25′ st Gazzera); Angeli (40′ st Penda); Dalmasso. A disp. Costin, Salusso, Kone, Sabena, Tomatis. All. Magliano

Arbitro: Cipriano di Torino

Ammoniti: Morabito, Innocenti, Bollino; Biasotti, Eliotropio, Chionetti, Campana, Bernardi, Penda

Corner: 3-4

Recuperi: 2+6

Note: giornata fredda, terreno in buone condizioni, si gioca a porte chiuse.