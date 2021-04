Calcio femminile: l’Alessandria cade in casa delle Azalee e incassa la terza sconfitta consecutiva

Varese (Azalee 3 – Alessandria Calcio Femminile 0) – Altra sonora sconfitta per l’Alessandria Calcio Femminile che fuori casa, sul campo delle varesotte delle Azalee, ha perso per 3-0 nel match valido per la 14° giornata del campionato di Serie C Girone A. Decisive, in casa lombarda, la doppietta di Coppola e la rete di Lettieri. Per l’Alessandria si tratta della terza sconfitta di fila dopo quelle contro Speranza Agrate e Genoa Women. Le piemontesi allenate da mister Giovanetti restano, così, ferme a due punti, all’ultimo posto in classifica.

Domenica prossima le mandrogne ospiteranno le sarde del Caprera.