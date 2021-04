L’Alessandria batte anche la Pro Sesto e si porta a -1 dalla capolista Como

Sesto San Giovanni (Pro Sesto 0 – Alessandria 1) – L’Alessandria espugna il “Breda” di Sesto San Giovanni battendo di misura la Pro Sesto nella sfida valida per la 35° giornata del campionato di Serie C Girone A, portandosi, così, a -1 dalla capolista Como che ha pareggiato in casa contro il Grosseto.

Adesso il sogno serie B, a tre giornate dal termine, è decisamente concreto anche perché Grigi e Lariani dovranno scontrarsi, il 25 aprile, al “Sinigaglia” di Como. Gli Azzurri lombardi devono, comunque, ancora recuperare la sfida con l’Olbia, rinviata causa Covid per due volte, prima il 3 marzo e poi il 24.

Una sola variazione nelle file dei Grigi: torna Corazza dall’inizio, mentre Eusepi, che in settimana ha svolto lavoro differenziato, è in panchina. Non ancora convocato Frediani.

Pro Sesto con il 4-4-2, modulo scelto da Filippini, che deve rinunciare a Bismark e Pecorini, sostituiti da Bocic e Bosco. In attacco Scapuzzi e D’Amico.

Al 7′ provvidenziale Di Gennaro che chiude su Bocic, in area, lanciato da D’Amico.

Al 26′ protestano i Grigi: sul cross di Mustacchio da destra tocco di mano di Ntube, ma per l’arbitro è tutto regolare.

Al 28′ occasione gol per la Pro Sesto: sugli sviluppi dell’angolo di D’Amico da destra, in mezza girata Caverzasi, palla un metro sul fondo.

Al 36′, sponda Alessandria, sul cross di Bruccini da destra va di testa Arrighini, ma si coordina male, e la palla è alta sulla traversa.

Al 46′ Pro Sesto vicinissima al vantaggio: Scapuzzi da sinistra taglia per Bocic, va a vuoto Macchioni, incrocia il numero 27 di casa, la palla sfila di poco sul fondo.

Nella ripresa stessi ventidue in campo e al 5’ l’Alessandria vede annullarsi un gol di Casarini per un intervento falloso su Maldini. L’arbitro, prima del tiro del giocatore in maglia grigia, aveva comunque già fischiato.

Al 9′ segna di nuovo l’Alessandria e l’arbitro annulla di nuovo: Mustacchio mette in mezzo un pallone d’oro, sul secondo palo si avventa Arrighini, l’assistente segnala la posizione irregolare dell’attaccante.

Al terzo tentativo, al 14’, l’Alessandria passa: conclusione di Casarini dal limite, forse sporcato da una deviazione, Livieri battuto e Grigi in vantaggio.

Al 33′ due cambi per l’Alessandria: dentro Eusepi e Chiarello, per Corazza e Mustacchio.

Al 45′, sponda Alessandria, dentro Rubin, fuori Arrighini.

Al 47′ Pro Sesto in dieci per il rosso diretto a Mutton per intervento falloso su Bruccini.

Al triplice fischio esultano i ragazzi allenati da mister Longo, ora a -1 dalla capolista Como.

Pro Sesto (4-4-2): Livieri; Maldini, Caverzasi, Bosco, Ntube (35’st Franco); Bocic (6’st Maffei), Gattoni, Gualdi (35’st Di Munno), Palesi (23’st Mutton); Scapuzzi (35’st Ruggiero), D’Amico. Del Frate, Cominetti, Bertoli, Giubilato, Marchesi, Magonara, Ruggiero. All.: Filippini

Alessandria (3-4-3): Pisseri; Prestia, Di Gennaro, Macchioni (1’st Bellodi); Parodi, Casarini, Bruccini, Celia; Mustacchio (33’st Chiarello), Corazza (33’st Eusepi), Arrighini (45’st Rubin). A disp.: Crisanto, Cosenza, Di Quinzio, Gazzi, Crosta, Mora, Giorno, Stanco. All.: Longo

Arbitro: Marini di Trieste

Gol: st 14’ Casarini

Ammoniti: Macchioni, Gualdi, Chiarello per gioco falloso, Pisseri per comportamento non regolamentare

Espulsi: Mutton per gioco violento

Corner: 3-2

Recuperi: 1+3

Note: cielo coperto, terreno in discrete condizioni. Si gioca senza pubblico.