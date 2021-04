Pallacanestro Serie A2: Bertram Derthona si arrende fuori casa a Udine al termine di una gara equilibrata

Udine (Apu Old Wild West 68 – Bertram Derthona 64) – Altra sconfitta per la Bertram Derthona, sconfitta sul parquet di Apu Old Wild West di Udine 68-64 nel recupero del campionato di pallacanestro di Serie A2 Girone Verde. Una gara rimasta aperta fino a pochi secondi dalla sirena finale.

Miglior realizzatore per i Leoni bianconeri è stato Cannon.

Per assistere al canestro bisogna però attendere due minuti e 5 secondi, quando, nelle file di Udine, Antonutti riesce con un pizzico di fortuna a realizzare il 2-0 dall’area. La Bertram impatta venti secondi dopo con Sanders che trasforma i liberi concessi per fallo di Deangeli (2-2). Il primo vantaggio ospite si registra a metà periodo con Severini che sigla la prima tripla dell’incontro (6-7). Un minuto dopo Foulland riporta avanti i friulani (8-7) e si ripete anche a tre minuti dalla prima sirena (10-9). Il +3 porta la firma di Deangeli (12-9) a 2 minuti e 24 secondi dalla fine del periodo. Distacco ribadito da Schina venti secondi dopo con una tripla dall’angolo (15-12). Negli ultimi trenta secondi c’è solo Tortona: prima Sanders realizza uno dei due liberi concessi per fallo di Pellegrino (15-17), poi D’Ercole va a segno dall’arco per il 15-20 con il quale si chiude il primo quarto. Il secondo periodo si apre con il canestro di Italiano (17-20), ma il team di Marco Ramondino prima va sul +6 grazie alla tripla di Ambrosin (17-23), poi tocca il +7 con D’Ercole (19-26) dopo 3 minuti di gioco. A metà periodo Antonutti dimezza lo svantaggio (23-26), ma un minuto e 20 secondi dopo Ambrosin va ancora a segno dalla distanza per il +6 ospite (25-31). La tripla di Johnson (28-31) rimette in corsa i bianconeri, che a 53 secondi dal termine del secondo periodo annullano il divario con la tripla di Giuri (33-33). Boniciolli chiama timeout e al rientro Amato, assente dalla gara con Urania Milano dello scorso 27 dicembre, prende il posto del play brindisino. Venti secondi dopo Johnson riporta avanti i padroni di casa per il 35-33 con il quale si va all’intervallo.

In avvio di terza frazione, l’Old Wild West mette a segno due triple nel giro di un minuto e mezzo: prima è Antonutti a colpire la difesa piemontese (38-33), poi è il turno di Giuri (41-33). Il buon momento degli uomini di Boniciolli prosegue con Foulland che dalla lunetta non sbaglia (43-33) e Mobio che su assist di Amato realizza il +12 (45-33). Il capitano, in gran giornata, ribadisce a metà periodo (50-38), ma sessanta secondi dopo le triple di Cannon e Tavernelli consentono al team di Ramondino di rientrare in partita (50-44). Nei minuti successivi la Bertram è protagonista di una grande rimonta con Cannon & co.: a 57 secondi dalla fine del terzo periodo D’Ercole sigla il -1 (53-52) con il quale si apre l’ultimo quarto. Esattamente come accaduto nel periodo precedente, anche l’ultimo si apre con due triple bianconere. Questa volta sono Italiano e Johnson i protagonisti del +7 (59-52). A metà periodo Deangeli colpisce ancora dall’arco per il +10 (62-52). Ma ancora una volta Tortona riapre l’incontro: a 3 minuti e 37 secondi dalla fine del match la tripla di Fabi vale il -2 (62-60). Mascolo trenta secondi dopo impatta (62-62) e D’Ercole riporta avanti i piemontesi (62-64). Giuri interrompe il break degli uomini di Ramondino (64-64) e Nobile a 57 secondi dall’ultima sirena completa l’opera (66-64) dalla lunetta (fallo di Cannon). A 7 secondi dalla fine l’Apu beneficia di due tiri liberi che Johnson non sbaglia, decretando la vittoria per 68-64.

Apu Old Wild West Udine – Bertram Tortona 68-64 (15-20, 35-33, 53-52)