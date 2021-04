Pallacanestro Serie D: i casalesi della Tecpool CB Team sconfitti in casa da Valsesia Basket

Casale Monferrato (Tecpool Cb Team – Valsesia Basket 65-75) – Seconda sconfitta consecutiva per la Tecpool CB Team che deve cedere in casa contro l’imbattuto Borgosesia al termine di un incontro equilibrato. Molte le attenuanti per i ragazzi casalesi privi ancora degli infortunati Rossi, Nicora e Tosi ed opposti ad una compagine che si avvale di elementi “datati” ma molto tecnici come gli ex serie A Santarossa e Picazio abbinati a giovani molto prestanti fisicamente. Partita combattuta e che ha visto i monferrini tenere testa ai valsesiani nonostante un discutibile arbitraggio che già nei primi due quarti ha caricato di falli i lunghi Cometti (3) e Feng (4). Seppur deficitaria sotto le plance, la “verve” offensiva di Basile e Grossholz ha tenuto sempre in partita la CB che ha dovuto arrendersi solo nel finale, tradita dalla stanchezza e condannata dalle “morbide” conclusioni dalla distanza di Santarossa.

Unica nota negativa di un match comunque ben giocato da Salvaneschi e compagni, la scarsa percentuale ai liberi (11 su 20) che ha fatto alla fine la differenza considerando il 25 su 29 degli ospiti.

Nel prossimo turno la Tecpool dovrebbe giocare il 17 aprile ancora in casa contro Borgoticino ma ad oggi i novaresi, alle prese con alcuni casi di Covid, non hanno ancora confermato la loro presenza.

Nell’Under 18 Gold, invece, brillante prova dei ragazzi di coach Marchino che hanno dimostrato il loro valore contro la titolata compagine di Valenza. Partita giocata sempre con piccoli vantaggi sino al fischio finale che ha dimostrato la forza di volontà e la voglia di vincere dei casalesi anche nei momenti di difficoltà.

Prossimo appuntamento ancora in casa contro Valsesia Basket, mercoledì 14, alla palestra Leardi per cercare di “vendicare” sportivamente la sconfitta della Prima Squadra.

Tecpool Cb Team – Valsesia Basket 65-75 (18-19, 36-38, 50-54)