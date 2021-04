Ciclismo: bene Leonardo Giani della Overall Cycling Team di Novi alla 77° Vicenza – Bionde

Vicenza – Ancora una buona prova per la Overall Cycling Team di Novi Ligure che ieri in Veneto, alla 77° edizione della Vicenza – Bionde, si è messa in evidenza con il varesino Leonard Giani che, in una giornata caratterizzata da pioggia e vento e in un percorso non del tutto adatto alle sue caratteristiche, è comunque riuscito ad arrivare alla fine della competizione, concludendo la gara addirittura con una gomma bucata.

Dei restanti portacolori del Team, Minguzzi si è arreso ai meno venti dall’arrivo, Coloberti è stato costretto al ritiro per una caduta senza fortunatamente conseguenze fisiche, mentre Niccoli, Facchini e Sasso hanno interpretato la gara in maniera troppo attendistica e sono stati tagliati fuori anzitempo dal vivo della corsa.