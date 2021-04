Parte il 16 aprile il processo contro Nicoletta Albano accusata di concussione nei confronti della sindaca Semino

Gavi – È stato fissato per venerdì 16 aprile il giorno dell’udienza preliminare che vede, tra gli indagati, Nicoletta Albano, vicesindaco di Gavi all’epoca del suo mandato iniziato nel 2016, finita nell’occhio del ciclone per il reato di concussione nei confronti dell’ex sindaca Rita Semino. Tra gli accusati di reati connessi all’episodio rientrano anche il capo dell’ufficio tecnico comunale Pierpaolo Bagnasco, l’ex segretaria comunale Giovanna Sutera e l’ex consigliere di maggioranza Eugenio Rabbia. Secondo quanto ricostruito dalla Procura, suffragato da una registrazione ambientale effettuata dalla Semino risalente al 2019, la vicesindaca invitava l’allora prima cittadina, 87 anni, a dimettersi dal suo incarico in cambio di 10.000 euro e dell’assunzione della nipote in Comune. La Semino rifiutò la doppia proposta e nei giorni successivi avrebbe poi sporto denuncia ai carabinieri allegando il nastro. Stando agli atti pervenuti in Procura la Semino, il 29 dicembre 2019, firmò le dimissioni su un foglio nel quale erano riportate presunte motivazioni di salute. Foglio privo di data che sarebbe stato scritto dalla Albano. Dopo il rifiuto dell’anziana prima cittadina a sottoporsi alla visita medica, in programma il 15 gennaio 2020, per attestarne la capacità o meno nel mantenere la guida della città, una settimana dopo arrivò il blitz delle forze dell’ordine a casa della Albano. Il 30 gennaio, si insediò in municipio il commissario prefettizio Maria Clara Callegari mentre la Albano, nonostante le indagini, si candidò ugualmente alla poltrona di sindaca, ruolo già ricoperto per due mandati consecutivi, perdendo però in modo netto contro Carlo Massa e senza mai presentarsi in seguito a nessuna assemblea in qualità di consigliere di minoranza, pur senza dimettersi dall’incarico. Nei giorni compresi tra il rifiuto della visita medica e l’ispezione dei carabinieri nella propria abitazione, la Albano avrebbe tentato invano di far licenziare – o per lo meno trasferire – la nipote della Semino dal supermercato nel quale lavorava.

In occasione dell’udienza preliminare, il Comune e la Semino si costituiranno parte civile.

Nell’ambito di un altro filone giudiziario, Nicoletta Albano è anche accusata di peculato per l’utilizzo di fondi comunali, con due sequestri pari rispettivamente a 33.000 e 48.000 euro che sarebbero stati usati per viaggi all’estero e per l’acquisto di zanzariere, scope elettriche e cibo per cani.