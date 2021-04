Spacciava vicino al cimitero: in manette ventinovenne marocchino

Castelnuovo Scrivia – Un marocchino di 29 anni è stato arrestato nei giorni scorsi dai Carabinieri di Tortona con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio. Gli uomini della Benemerita, nel corso di un servizio non distante dal cimitero di Castelnuovo Scrivia, hanno intimato l’alt a un’auto in transito. L’uomo alla guida ha provato a fuggire in direzione Casei Gerola, in provincia di Pavia, ma poi ha abbandonato la macchina per darsela a gambe per i campi insieme al passeggero.

L’inseguimento è proseguito sino a quando i Carabinieri non sono riusciti a bloccare il passeggero, recuperando nel frattempo due involucri lanciati durante la fuga. I pacchettini contenevano quasi 50 grammi di eroina e 100 di hashish. Le perquisizioni, personale e del veicolo, hanno poi permesso ai Carabinieri di ritrovare e sequestrare anche 250 euro in contanti, due telefoni cellulari e un rotolo di pellicola utilizzato per il confezionamento dei panetti di droga. Il ventinovenne è stato trattenuto in camera di sicurezza ed è in attesa del rito per direttissima davanti al Tribunale di Pavia.