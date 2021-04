Tamburello Serie A: nella prima giornata di campionato Cremolino sconfitto in casa dal Solferino

Alessandria – Parte male il Cremolino che ieri pomeriggio, in casa contro il Solferino, prima giornata del massimo campionato di tamburello, è stato nettamente battuto. Il team mantovano, costruito per ambire allo scudetto, non ha concesso nemmeno un gioco agli alessandrini.

Per quanto concerne gli altri incontri, nei tre anticipi di sabato sono partiti con il piede giusto i campioni d’Italia in carica del Castellaro che sul terreno amico hanno piegato per 6-2 6-1 la trentina Sabbionara. Bene il rinnovato e ambizioso Sommacampagna che in casa ha superato 6-1 6-3 la mantovana Ceresara. Battaglia nel derby mantovano tra la neopromossa Castiglione e il Guidizzolo, con i padroni di casa a imporsi nel primo set e gli ospiti a rifarsi nel secondo; nel tie break a spuntarla è stato il Guidizzolo che ha chiuso 8-5 portando a casa due punti.

Nelle sfide di domenica pomeriggio, oltre alla sconfitta del Cremolino in casa contro il Solferino, l’Arcene si è imposto 6-2 6-1 sul Cavaion. A riposo il Tuenno.