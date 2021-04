Vaccinata con Moderna, muore donna di 84 anni a Lecce

Lecce (Affari Italiani) – È prevista per oggi, all’ospedale di Lecce, l’autopsia sul corpo di una donna di 84 anni di Matino, deceduta 12 ore dopo la somministrazione del vaccino Moderna. L’anziana si è spenta venerdì. Ha accusato brividi e febbre poco dopo essere stata vaccinata con Moderna. Era in salute e non erano state rilevate criticità di alcun genere. La magistratura ha aperto subito un fascicolo per accertare se il decesso sia collegato alla vaccinazione per cui l’Asl ha disposto l’esame autoptico.