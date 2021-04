Aggredita con una catena da un cubano l’inviata della trasmissione di Mario Giordano “Fuori dal Coro” che finisce all’ospedale

Cuneo – Nel programma di Rete 4 “Fuori dal Coro” di Mario Giordano saranno trasmesse le immagini della violenta aggressione subita dall’inviata in centro a Cuneo ad opera di un trentenne di origini cubane armato di una grossa catena in metallo, fermato dalla polizia e denunciato per lesioni, danneggiamenti e minacce.

I fatti sono accaduti domenica sera, in corso IV Novembre, zona non nuova ad episodi di violenza e di degrado.

Una troupe di Mediaset – che stava effettuando un servizio per la trasmissione “Fuori dal coro” – è stata aggredita in modo molto violento da un 30enne di origini cubane, armato di una catena con un lucchetto, con la quale ha colpito la giornalista e sfondato il vetro dell’auto di servizio.

La giornalista stava per avvicinare una donna per intervistarla sul tema “ladri di case”, quando è intervenuto il compagno di lei che, con grande violenza, ha iniziato a minacciare e colpire la povera inviata alle braccia e alle gambe. Ferita, è stata portata all’ospedale e dimessa con una prognosi di 20 giorni.