Calcio Serie C: reso noto il nuovo calendario di Playoff e Playout

Alessandria – La Lega Pro ha ufficialmente comunicato oggi il nuovo calendario delle gare dei playoff e dei playout di Serie C, dopo lo slittamento imposto dalla necessità di trovare date libere per effettuare i recuperi della stagione regolare prima della fine del campionato. La fase Playoff del Girone si giocherà in gara unica, mentre dalla fase Playoff Nazionale si giocherà con gare di andata e ritorno e, in caso di parità nel doppio confronto, si qualificherà al turno successivo la formazione meglio classificata durante la stagione regolamentare. Nella Final Four si giocherà con gare di andata e ritorno e, in caso di parità nel doppio confronto, si disputeranno i tempi supplementari ed eventuali calci di rigore.

Di seguito le date di Playoff, Final Four e Playout.

Playoff

Fase Playoff del Girone

1° Turno – 9 maggio 2021

2° Turno – 12 maggio 20121

1° Turno – 9 maggio 2021 2° Turno – 12 maggio 20121 Fase Playoff Nazionale

1° Turno – Andata 16 maggio 2021 / Ritorno 20 maggio 2021

2° Turno – Andata 16 maggio 2021 / Ritorno 20 maggio 2021

Final Four

Semifinali Andata 1° giugno 2021 Ritorno 5 giugno 2021

Finale Andata 9 giugno 2021 Ritorno 13 giugno 2021



Playout