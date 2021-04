Alessandria – La Lega Pro ha ufficializzato stamane il calendario della Supercoppa Serie C, che si disputerà tra le formazioni vincenti dei tre gironi di Serie C le quali si incontreranno in un girone all’italiana.

Di seguito le date:

1° giornata – 8 maggio 2021

2° giornata – 15 maggio 2021

3° giornata – 22 maggio 2021