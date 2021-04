A Grana Monferrato due minorenni hanno sfondato la porta del Municipio per poi rubare pochi euro

Grana Monferrato – Grave episodio di vandalismo avvenuto, nei giorni scorsi, a Grana Monferrato, nell’Astigiano. Due minorenni si sono introdotti nel palazzo comunale prendendo a calci la porta d’ingresso e distruggendo successivamente la porta degli uffici. Una volta all’interno hanno anche sottratto una piccola somma di denaro ma le telecamere hanno ripreso tutto, inquadrando bene i due malviventi nella loro azione. “Il furto è un reato grave compiuto ad ogni età e lo è ancor di più quando esso prende di mira la figura dello Stato presente in ogni Comune. Tutto ciò è la chiara manifestazione di una totale assenza di regole essenziali per una convivenza civile e diviene una grave forma di sfida verso quelle che sono le istituzioni” ha affermato Cristiano Gavazza, sindaco di Grana che ha poi rincarato la dose: “Non è più tollerabile un comportamento al di fuori delle leggi. Da parte nostra continueremo, con massiccio impiego di tempo, a richiedere l’intervento delle istituzioni più alte”.

Nei paesi questi episodi sembrano essere diventati quasi all’ordine del giorno e il fatto di Grana è solo la punta di un iceberg molto più profondo, radicato nella cultura e nell’educazione che ormai non si danno più ai ragazzi, sia maggiorenni che minorenni. Atti di vandalismo si registrano quasi tutti i giorni, con vetrine di negozi sfondate, panchine divelte, gomme delle auto bucate, quest’ultimo fatto accaduto di recente ad Alessandria.

Insomma non se può più e l’unico modo per intervenire sarebbe quello, come sottolineato anche dal sindaco di Grana, di “fornire, a chi è preposto, gli strumenti necessari per poterci aiutare”. In casa si dovrebbe insegnare la buona educazione e a scuola si dovrebbe studiare. Solo questo. Non è difficile.