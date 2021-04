Calcio Serie D: ancora variazioni nel calendario, il campionato finirà il 13 giugno

Alessandria – A causa del gran numero di recuperi ancora da disputare la Serie D si fermerà dal 25 aprile al 2 maggio per consentire alle squadre che devono recuperare di disputare i propri match.

Domani si gioca il turno infrasettimanale, con il Casale che sfiderà in casa il Pont Donnaz e l’Hsl Derthona impegnato a Legnano, e domenica 18 aprile altro turno regolamentare con il Casale impegnato ad Imperia e il Derthona al “Coppi” contro il Gozzano. Dal 25 aprile al 2 maggio, poi, per il Girone A, tutti gli spazi disponibili saranno occupati dalle partite non ancora giocate che in alcuni gironi proseguiranno anche negli spazi liberi fino al 13 giugno, nuova data di chiusura del campionato.

Il Derthona recupererà con la Sanremese mercoledì 21 aprile, il Casale giocherà a Varese domenica 25, mentre il derby Casale – Hsl sarà mercoledì 28 aprile. Poi stop fino al 5 maggio quando si ripartirà con la dodicesima giornata, quella in origine programmata per domenica 25: Casale – Caronnese e Lavagnese – Hsl Derthona. Prevista un’altra infrasettimanale il 19 maggio.

Ci potrebbe essere, però, un nuovo impegno nel periodo di stop per il Casale: Folgore Caratese – Imperia, che si sarebbe dovuta disputare domani, è stata rinviata per casi di positività fra i liguri, che saranno avversari dei Nerostellati domenica 18 al ‘Palli’. Partita che, allo stato attuale, è in forte dubbio.